Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden kendilerini "yetkili servis" olarak tanıtan firmalara karşı uyardı. Bakanlık tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için Servis Bilgi Sistemi'nin (SERBİS) kullanılmasını istedi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere yönelik önemli bir uyarı yaptı. Sahte servislere karşı dikkatli olunmasını isteyen bakanlık, bu konuda denetimleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Kendilerini yetkili servis gibi gösteren firmaların vatandaşları mağdur ettiğini belirten bakanlık, SERBİS sisteminin önemine dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin mağdur edilmesini engellemek amacıyla, yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimlerimizi ve idari yaptırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Tüketicilerimiz, satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis arıyor. Ancak bu yöntem her zaman güvenilir sonuçlar vermiyor; tüketicilerimizin sahte yetkili servislerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

YETKİLİ SERVİS OYUNU

Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmalar, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini "yetkili servis" gibi tanıtıyor ve bu yolla tüketicilerimizi yanıltıyor.

Son yıllarda giderek artan bu tür aldatıcı uygulamalar, hem tüketici mağduriyetlerine yol açıyor hem de firmaların ticari itibarına ve marka değerine zarar veriyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe artan servis ihtiyacı, sahte servis faaliyetlerinde de belirgin bir artışa neden oluyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan "sahte yetkili servis" uyarısı: SERBİS kullanın

SAHTE SERVİSLER MAĞDUR EDİYOR

Sahte servisler nedeniyle tüketicilerimiz;

Fahiş servis ücretleri ödüyor,

Orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaşıyor,

Ürünlerini hasarlı veya hiç onarılmadan geri alıyor,

Yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünleri garanti kapsamı dışında kalıyor,

Hatta bazı durumlarda ürünlerini tamamen kaybedebiliyor.

Bunun yanı sıra, kişisel verilerin talep edilmesi suretiyle dolandırıcılığa varan uygulamalarla da karşılaşılabiliyor.

BAKANLIK'TAN 'SERBİS' UYARISI

Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla geliştirdiğimiz Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) ile tüketicilerimiz, yetkili servislere ilişkin bilgilere tek ve güvenilir bir kaynaktan kolaylıkla ulaşabiliyor. Sisteme www.servis.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı olarak, yaptığımız düzenlemelerle üretici ve ithalatçı firmalara, tüm yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirdik.

Tüketicilerimizin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için; servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmeleri, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu ise üretici veya ithalatçı firmaların resmî internet siteleri veya SERBIS üzerinden teyit etmeleri büyük önem taşıyor.

SERBIS ile güvenli ticaret, güçlü koruma! anlayışıyla, yetkili servis görünümünde hizmet veren sahte servislere yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

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