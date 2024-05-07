Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den NATO'ya mesaj

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa turuna devam ediyor. Fransa ziyaretinin ardından Sırbistan'ı ziyaret eden Xi Jinping, NATO tarafından 25 yıl önce bombalanan başkent Belgrad'daki Çin Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek. Uzmanlar bu ziyareti NATO'ya karşı "açık bir mesaj" olarak yorumladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, 7 Mayıs 1999'da NATO güçleri tarafından bombalanan Belgrad'daki Çin büyükelçiliğinin eski yerinde, ABD-Çin ilişkilerinin son dönemdeki en karanlık anlarından birinin 25. yıldönümü anma törenlerine katılması bekleniyor .

NATO'NUN ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ VURMASI

ABD ve NATO müttefikleri, NATO'nun Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a 7 mayıs 1999'da düzenlediği ve 3 Çinli gazetecinin ölümüyle sonuçlanan saldırının "tamamen kasıtsız" olduğunu iddia etmişlerdi. Saldırının, Yugoslav askeri tesisini hedef aldığını ve Çin büyükelçiliğin "trajik bir hata" nedeniyle vurulduğunu öne sürmüşlerdi. Ancak aradan geçen onlarca senede Çin, ABD'nin açıklamalarına karşılık ikna olmuş gibi görünmüyor.

Xİ JİNPİNG'İN İKİNCİ ZİYARETİ

Çin, 1990'larda NATO'nun düzenlediği hava harekatına karşı eski Yugoslavya'nın yanında yer aldığından beri Sırbistan ile yakın ilişkilerini sürdürüyor ve Xi'nin Avrupa turunun bir parçası olarak beklenen ziyareti, bölgeye yapacağı ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor. Xi, 2016 yılında Sırbistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında, NATO bombardımanının 10. yıl dönümü nedeniyle açılışı yapılan hatıra plaketinin bulunduğu yeri ziyaret etmişti.

Uluslararası ilişkiler profesörü ve Pensilvanya'daki Bucknell Üniversitesi Çin Enstitüsü Müdürü Zhiqun Zhu, Xi'nin son ziyaretinin son derece sembolik olduğunu ve iki amaca hizmet ettiğini söyledi.

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Bunlardan ilki, “Çin'de milliyetçiliği artırmaya yardımcı olduğu için öncelikle iç politikaya yönelik. Xi Jinping bu ziyaretle, büyükelçilik bombardımanının Çin'in daha zayıf olduğu bir dönemde gerçekleştiği ve artık Çin'in bir dünya gücü haline geldiği imajı çizmesiyle ilgili."

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"NATO'YA İNCE BİR UYARI"

Zhu, büyükelçilik bombalama olayını anmak için yapılan ziyaretin aynı zamanda NATO'ya “Çin'e olan tarihi borcunu” hatırlatma işlevi gördüğünü söyledi. "Ve bu, suçlu bir NATO'nun Çin işlerine karışmaması ve Asya'ya doğru genişlememesi gerektiği yönünde ince bir uyarı." ifadelerinde bulundu.