Marmara'nın can damarında yüzleri güldüren gelişme!
Geçtiğimiz hafta müsilaj nedeniyle gündeme gelen Gemlik Körfezi, bu kez yüzleri güldürdü. Sahil şeridinde deniz yüzeyinin temiz olduğu görülürken, vatandaşlar yaz sezonuyla birlikte yeniden denizin tadını çıkarmaya başladı.
- Geçmiş yıllarda Marmara Denizi'nin önemli kıyı bölgelerinden Gemlik Körfezi'nde müsilaj çevre ve turizm açısından endişe oluşturmuştu.
- Geçtiğimiz haftalarda tekrar görülen müsilaj görüntüleri korkuturken, kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinin berrak görünmesi bölge halkını memnun etti.
- Sahile gelen vatandaşlar denizin önceki haftalara göre daha temiz olduğunu ve rahatlıkla denize girebildiklerini belirtti.
- Bölgedeki yazlıkçılar körfezin yeniden canlı bir görünüme kavuşmasından duydukları sevinci dile getirdi.
- Yetkililer ve çevre uzmanları, denizdeki olumlu tablonun korunabilmesi için kirlilikle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
- Gemlik Körfezi'ndeki temiz görüntüler umut verirken, yaz sezonunun hareketli geçmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nin önemli kıyı bölgelerinden biri olan Gemlik Körfezi'nde geçmiş yıllarda etkili olan müsilaj, çevre ve turizm açısından endişe oluşturdu.
Geçtiğimiz haftalarda aynı görüntülerin tekrar görülmesi korkuturken, kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinin berrak görünmesi bölge halkını memnun etti.
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VATANDAŞLAR MUTLU
Sahile gelen vatandaşlar, denizin önceki haftalara göre daha temiz olduğunu belirterek rahatlıkla denize girebildiklerini ifade etti. Bölgedeki yazlıkçılar da körfezin yeniden canlı bir görünüme kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Yetkililer ve çevre uzmanları ise denizdeki olumlu tablonun korunabilmesi için kirlilikle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Gemlik Körfezi'nde gözlenen temiz görüntüler, bölge halkı ve tatilciler için umut verirken, yaz sezonunun hareketli geçmesi bekleniyor.