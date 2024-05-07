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Filipinler'den Güney Çin Denizi'nde gerginliği azaltma hamlesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filipinler&#039;den Güney Çin Denizi&#039;nde gerginliği azaltma hamlesi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filipinler ile Çin arasında Güney Çin Denizi'nde gerginliğin artışta olduğu bir dönemde Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'dan açıklama geldi. Marcos Jr, Çin gemilerine tazyikli suyla karşılık verilmeyeceğini duyurdu.

Filipinler ile Çin arasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana devam eden Güney Çin Denizi gerginliğini yatıştıracak açıklama geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda gerginliği tırmandırmak istemediklerini belirtti.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZI SAVUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Marcos, "Bizler, Batı Filipin Denizi'ndeki egemenlik haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Kimseye tazyikli suyla karşılık vermek niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Marcos, 30 Nisan'da ihtilaflı denizin doğusundaki Scarborough Sığı'nda devriye gezen Filipinler'e ait iki gemiye Çin tarafının tazyikli su sıkmasına ilişkin, "Son istediğimiz şey bölgede gerginliği tırmandırmak. Bunu yapmayacağız. Çin Sahil Güvenliği ile Çin gemilerinin peşine düşmeyeceğiz zira donanma ve sahil güvenliğimizin görevleri arasında gerginliği tırmandırmak yok." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Marcos, Çin'in bölgede oluşturduğu gerginliğe yönelik diplomatik nota yöntemini kullanacaklarını kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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