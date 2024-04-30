Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor... Çin ile Filipinler arasında tehlikeli restleşme!

Birleşmiş Milletler'den (BM), "Gazze hiç olmadığı kadar tehlikeli" açıklaması, ABD Gazze'deki limanın inşasına devam ediyor, Kahire Hamas'ın cevabını bekliyor... Gazze'de son durum...

Birleşmiş Milletler'den (BM), "Gazze hiç olmadığı kadar tehlikeli" açıklaması, ABD Gazze'deki limanın inşasına devam ediyor, Kahire Hamas'ın cevabını bekliyor... Gazze'de son durum...

Çin sahil güvenliğine bağlı gemiler, bir Filipinler sahil güvenlik gemisine Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Scarborough körfezinde "tazyikli su" sıkarak müdahale etti. Bölgede gerilim yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) sözcüsü Jay Tarriela yaptığı açıklamada, deniz devriyesi yapan iki Filipinler sahil güvenlik gemisinin bölgede dört Çin Sahil Güvenlik (CCG) gemisi ve Çin Deniz Kuvvetlerine ait altı gemiyle karşılaştığını söyledi.

FİLİPİNLER'İN GEMİLERİNE MÜDAHALE

Gemilerden biri, kıyıdan yaklaşık 12 deniz mili (22 km) uzakta Çin gemilerinden birinden gelen tazyikli su ile vurulurken diğeri ise Filipinler'in Bajo de Masinloc adını verdiği sığlıktan 914 metre uzakta iki Çin gemisinden atılan tazyikli su ile vuruldu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yapan Tarriela, gemide hasar meydana geldiğini söyledi. Tarriela, "Bu hasar, Çin Sahil Güvenliği'nin Filipin gemilerini taciz ederken kullandığı güçlü su basıncının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Birleşmiş Milletler'den (BM), "Gazze hiç olmadığı kadar tehlikeli" açıklaması, ABD Gazze'deki limanın inşasına devam ediyor, Kahire Hamas'ın cevabını bekliyor... Gazze'de son durum...

TARTIŞMALI BÖLGE: SCARBOROUGH SHOAL

Çin, bölgenin kendi hakimiyet alanı içerisinde olduğunu iddia ederek geçen yıl bölgeye bariyer kurmuştu ancak Filipinler, uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini söyleyerek Eylül ayında bariyeri kaldırdı.

Filipinler ve Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgede çok sayıda olaya karıştı. Manila, Çin'in on yıldan fazla bir süre önce Scarborough Shoal'ı ele geçirmesinin ardından olayı mahkemeye taşımıştı.

Çin, Uluslararası mahkemenin Filipinler'i haklı bulan kararını görmezden geldi ve bölge üzerindeki iddiasını sürdürmeye devam etti. Brunei, Malezya ve Vietnam da denizin kendi kıyılarındaki kısımlarında hak iddia ediyor.