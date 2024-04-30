Birleşmiş Milletler'den (BM), "Gazze hiç olmadığı kadar tehlikeli" açıklaması, ABD Gazze'deki limanın inşasına devam ediyor, Kahire Hamas'ın cevabını bekliyor... Gazze'de son durum...

Gazze'de patlamamış bombalar siviller için tehlike meydana getiriyor, ABD insani yardım bahanesiyle Gazze'ye yerleşmek için kurduğu liman inşasında gün sayıyor, Hamas'ın ateşkes teklifine cevabı bekleniyor... Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNE YAZILI CEVAP VERECEK

GAZZE'DE KURULAN YENİ LİMANIN İNŞASI SÜRÜYOR

"GAZZE HİÇ OLMADIĞI KADAR TEHLİKELİ"

30.04.2024 09:30

HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNE YAZILI CEVAP VERECEK

Hamas heyeti, ateşkes görüşmelerinin gerçekleştirildiği Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldı ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı cevap vereceğini bildirdi. Hamas, elindeki her İsrail askerine karşılık 50 esirin serbest bırakılmasını, her sivile karşılık da 30 esirin serbest bırakılmasını talep etti.

30.04.2024 09:00

GAZZE'DE KURULAN YENİ LİMANIN İNŞASI SÜRÜYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Akdeniz'in Gazze kıyısında geçici liman için iskele inşa etme çalışmalarını sürdürüyor. Limanın, insanı yardım faaliyetleri için kullanılacağı iddia ediliyor.

30.04.2024 08:30

"GAZZE HİÇ OLMADIĞI KADAR TEHLİKELİ"

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) Filistin Şefi Mungo Birch, Gazze'de büyük miktarda patlamamış bombalar bulunduğunu ve patlama riski nedeniyle Gazze'nin "en tehlikeli aşamada" olduğu uyarısında bulundu. Kazaların büyük kısmının insanların Gazze'nin kuzeyine dönmeye başladıklarında yaşanacağını belirten Birch, "Çünkü patlamamış bombaların nerede olduğunu bilemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Yer: Gazze