Çin'de hastaneye bıçaklı saldırı dehşeti... Can kaybı var!

İsrail'den Refah saldırısı ile ilgili yeni açıklama!

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Çin'in güneybatısındaki yerel bir hastaneye düzenlenen bıçaklı saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneybatısındaki bir hastaneye düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken birçok kişi de yaralandı. Saldırının Yunnan eyaletinin Zhenxiong İlçesinde gerçekleştiğini ve yetkililerin soruşturma başlattığını belirtildi.

Yayınlanan görüntülerde, hastane lobisinde elinde sopa olan başka bir adama bıçak doğrultan bir adamın yanı sıra olay yerine gelen polis memurları görülüyor.

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BIÇAKLA YARALAMA VAKALARINDA ARTIŞ

Vatandaşların ateşli silah sahibi olmasını kesinlikle yasaklayan Çin'de kitlesel şiddet suçları nadir görülüyor, ancak son yıllarda bıçakla yaralama vakalarında ciddi artış meydana geldi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yine Yunnan eyaletinde akıl hastalığı geçmişi olan bir adamın insanlara bıçakla saldırması sonucu iki kişi ölmüş, yedi kişi de yaralanmıştı.

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Bundan bir ay önce, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda yaşanan bıçaklı saldırıda altı kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı. 2022 yılının ağustos ayında ise Çin'in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletindeki bir anaokuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.