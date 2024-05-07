Üniversite protestoları Avrupa'da yayılıyor... Berlin'deki Hür Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'e destek protestosu!

Hamas kabul etti, İsrail reddetti! Gazze'de ateşkesin 3 aşaması belli oldu

Hamas kabul etti, İsrail reddetti! Gazze'de ateşkesin 3 aşaması belli oldu

Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı!

Dünya katliama kayıtsız kalmıyor... ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan üniversitelerdeki Filistin'e destek protestoları İngiltere'ye de sıçradı!

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve Avrupa'ya yayılan üniversite protestolarına Almanya'daki Berlin Hür Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Hür Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı katliam politikasını protesto etmek ve Filistin'e destek mesajı vermek amacıyla gösteri düzenledi. Berlin polisi, hoparlörlerle öğrencilere kampüsü terk etmeleri yönünde çağrıda bulunarak Hür Üniversitesi öğrencilerine sert müdahalede bulundu.

Öğrenciler, üniversitenin iç bahçesi olan "Theaterhof"ta çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturdu.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Filistin'e özgürlük", "Tüm gözler Refah’ta", "İsrail, terör devletidir", "Almanya utan" sloganları atıldı.

Öğrenciler, Gazze’de soykırımın durdurulmasını, Almanya’nın İsrail'e silah tedarik etmemesini, Almanya’da Filistin destekçilerine baskı yapılmamasını talep etti. Öğrencilerin kurduğu Filistin'e destek kamp alanının çevresinde çok sayıda polisin konuşlandırılması ise dikkat çekti.

GÖSTERİLER NASIL BAŞLADI?

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek protestoları, ülkenin birçok eyaletine yayıldı. ABD Başkanı Joe Biden da peş peşe gelen müdahalelerle ilgili “Biz otoriterliğin hakim olduğu bir ulus değiliz. İnsanları susturmak ve muhalefeti bastırmak amacında değiliz. Ama kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bir ülke de değiliz” ifadelerini kullanmıştı.

Üniversite öğrencileri üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.

İsrail'de ya da İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu söyleyen öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu savunuyor.

PROTESTOLAR ULUSLARARASI NİTELİK KAZANDI

Sembol haline gelen ve uluslararası nitelik kazanan öğrenci protestoları, daha sonra İngiltere ve Fransa'da da karşılık buldu. Polis müdahalesi ve gözaltılara rağmen şimdiye kadar bastırılamayan protestolar, gerek ABD'de gerekse Avrupa'da baskıya rağmen çok daha büyük bir