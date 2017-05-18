Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Mueller'in Rusya'nın ABD seçimlerini etkilediği iddiaları ve bununla ilişkili konular hakkındaki soruşturmayı yürütmek üzere özel yetkili savcı olarak atandığını duyurdu.

Atamaya ilişkin olarak Rosenstein, "Kararım, suç işlediğine dair bir bulgu veya herhangi bir yargılamanın kesinleştiği demek değil. Böyle bir karara varmadım. Verdiğim karar, olağan dışı koşullar, halkın konuyla ilgili merakı, bu soruşturmayı normal hiyerarşi zincirinden belirli ölçülerde bağımsız olacak bir kişinin yetkisine bırakmaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktaki yetkililerin bağımsızlık ve dürüstlüğüne inancının tam olduğunu ancak Amerikan halkının da soruşturmadan çıkacak sonuca güvenmesi için böyle bir karar aldığını belirten Rosenstein, Mueller'a tüm gerekli kaynakları sağlayacaklarını aktardı.

Mueller'in kendi özel hukuk firmasından istifa ettiği, görevi kapsamında sadece Adalet Bakanı'na karşı sorumlu olacağı kaydedildi.

Rusya'nın, ABD'de geçen yıl kasım ayında başkan seçilen Donald Trump lehine siber saldırı ve karalama kampanyaları ile seçimi etkilediği iddia ediliyor.