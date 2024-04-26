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Amerika'da seçimlere giderken sular durulmuyor, yine bir George Floyd vakası

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken şiddet uyguladığı Frank Tyson'ın (53), elleri arkadan kelepçeliyken polisin boynuna bastırması nedeniyle nefessiz kalarak öldü.

ABD'nin Ohio eyaletinde, bir zamanlar ülkede çok şiddetli protestolara yol açan George Floyd vakasına benzer bir olay yaşandı. Polis, gözaltına alma sırasında bir siyahiye şiddet uygulayarak ölümüne neden oldu.

Gözaltına alınan Frank Tyson, elleri arkadan kelepçelenmiş bir haldeyken polis, aynı George Floyd vakasında olduğu gibi, suçlunun boğazına bastırıp onu nefessiz bırakarak ölümüne sebep oldu.

ABD POLİSİ YİNE BİR SİYAHİYİ ÖLDÜRDÜ

Ohio'nun Canton bölgesinde 18 Nisan'da karıştığı trafik kazasından kaçtığı iddia edilen siyahi Amerikalının, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler bugün kamuoyuna açıklandı.

Olaya müdahale eden polislerin kask kamerasından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne benzetildi.

Görüntülerde, araç kazasına karıştığı iddiasıyla polisin gözaltına aldığı ve o esnada yere yatırarak ters kelepçe taktığı Tyson'ın polise defalarca "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dediği görülüyor.

"NEFES ALAMIYORUM"

Yerde yüzüstü ve elleri kelepçeli şekilde yatarken polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı siyahi Amerikalının birçok kez "Nefes alamıyorum" dediği anlar kameraya yansıyor.

Birkaç dakika sonra hareketsiz kalan siyahinin hayatta olup olmadığını kontrol eden polis, Tyson'ın nefes almadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başlıyor ve ardından şüpheli ambülansla hastaneye kaldırılıyor.

Polisin açıklamasına göre Tyson hastanede hayatını kaybederken, olaya karışan polislerin soruşturma için açığa alındığı bildirildi.

Amerika'da seçimlere giderken sular durulmuyor, yine bir George Floyd vakası - 1. Resim

(2020 yılındaki george floyd vakasından bir kare.)

2020 yılında siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmiş, olayın ardından ülke geneline yayılan büyük gösterilerde ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti haftalarca protesto edilmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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