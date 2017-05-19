Olay, bu sabah Parvan ilinin Abdi Bay bölgesinde meydana geldi. Parvan ili resmî makamları yaptığı açıklamada, "Olayı teyit ediyoruz" dedi. Uluslararası askeri kuvvetler kapsamında bulunan ABD askeri birimi olayla ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Olayı Taliban üstlendi.
Afganistan'da ABD askeri tankı havaya uçtu 3 yaralı
19.05.2017 - 11:58 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın Parvan ilinde Taliban'ın döşediği mayının üzerinden geçen ABD askeri tankı havaya uçtu ve 3 ABD askeri yaralandı.
Etiketler : Afganistan,parvan,taliban,ABD,
474823 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474823.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER