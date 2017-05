Türkiye Gazetesi

Lavrov Lefkoşa'da gazetecilerin New York Times'ın haberinde Oval Ofis'teki görüşmede Comey'den bahsedildiğine dair yazılanların doğru olup olmadığını sorması karşısında, "Bu konuya hiç değinmedik" dedi.

New York Times gazetesi, Trump'ın 10 Mayıs'ta Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'la yaptığı görüşmede, Comey'yi görevinden almasının, ‘büyük bir baskıyı üzerinden kaldırdığını' söylediğini iddia etmişti.



TRUMP'IN LAVROV'A, 'FBI BAŞKANINI GÖREVİNDEN ALDIM, TAM BİR KAÇIKTI' DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ



İsmi gizli tutulan ABD'li bir yetkilinin Oval Ofis'teki görüşmenin tutanaklarını gazeteye okuduğu belirtilen New York Times haberinde, Trump'ın Lavrov ve Kislyak'a Comey hakkında, "FBI başkanını daha yeni görevinden aldım, kendisi deliydi, tam bir kaçıktı. Rusya yüzünden büyük bir baskıyla karşı karşıyaydım. Şimdi bu baskı ortadan kalktı" dediği ileri sürülmüştü.



Diğer taraftan bu, söz konusu görüşmede Trump'ın Rus diplomatlara söyledikleriyle ilgili ortaya atılan ilk iddia bu değildi. Zira Washington Post bu hafta Trump'ın söz konusu görüşmede Rusya ile ‘son derece gizli bilgiler' paylaştığını iddia etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Trump'ın Rusya'ya herhangi bir sır vermediğini belirtip ABD'li siyasetçilerin içini rahatlatacaksa görüşmenin tutanaklarını yayınlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.