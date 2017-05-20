Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kral Selman bin Abdulaziz tarafından, başkent Riyad'da karşılanan ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ve beraberindeki heyet ile devlet nişanı takdimi ve ikili görüşmeler yapmak için Yemame Sarayı'na geçti.

Yemame Sarayı'nda iki ülkenin milli marşlarının okunması ve resmi geçit töreninin ardından Trump ve eşi, ABD ve Suudi Arabistan üst düzey yetkililerinin bulunduğu salona geçti.

EN ÜST DÜZEY DEVLET NİŞANI

Saraydaki görüşmede Kral Selman, ABD Başkanı Trump'a ülkedeki en üst düzey devlet nişanı olan Kral Abdulaziz Devlet Nişanı'nı takdim etti.