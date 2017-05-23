Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan’a gerçekleştiren ve iki ülke arasında 40’a yakın kalemde 380 milyar dolarlık anlaşmaya atan ABD Başkanı Donald Trump, 9 günlük resmi yurt dışı gezisinin ikinci durağı olan İsrail’e geldi. Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara tarafından karşılanan Trump’a eşi Melania da eşlik etti. İsrail’de de iki gün kalacak olan Trump, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, “Ziyaretimin asıl sebebi, ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin bozulmasının imkânsız olduğunu göstermek içindir” dedi. Suudi Arabistan’daki Riyad zirvesine de değinen Trump “Son günlerde yaptığım ziyaretler sırasında yeni umutlar gördüm. Önümüzde, bu bölgede terörü bitirmek, güven, istikrar ve barışı sağlamak için eşsiz bir fırsat var. Ancak bunu birlikte çalışarak yapabiliriz. Başka yolumuz yok. Biz İsrail’i seviyor ve saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: TARİHÎ ZİYARET!

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump’ın ziyaretini, “tarihî” olarak nitelendirerek, “Daha önce hiçbir ABD lideri ilk yurtdışı gezisini İsrail’e yapmamıştı” dedi. Karşılama töreninden sonra Batı Kudüs’te İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüştü. Trump daha sonra kipa taktıktan sonra işgal altındaki Doğu Kudüs’ün eski şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’nın batı duvarı olan Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) ile Kıyamet Kilisesi’ni ziyaret etti. Bugün işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentine geçecek olan Trump’ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.

TRUMP İLKLERE İMZA ATTI

ABD Başkanı Trump ve First Lady Melania, Ben Gurion havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara tarafından karşılandı. İsrailli havacılık yetkilileri, Trump’ın diplomatik ilişkileri bulunmayan S. Arabistan ve İsrail arasındaki direkt uçuşunun bu konudaki ‘ilk’ olduğunu belirtti. Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Rueven Rivlin ile görüştükten sonra Burak Duvarı’nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti. Trump, görevdeyken Ağlama Duvarı’nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Ziyarette Trump’a İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eşlik edip etmeyeceği merak ediliyordu. Geçen hafta İsrail sitelerinde yer alan haberdeki gibi, Trump ziyareti tek başına gerçekleştirdi. İsrail haber sitesi ynet.news’e göre ABD’li yetkililer, “Burası sizin bölgeniz değil. Burası Batı Şeria (Filistin). Başkan özel bir ziyarette bulunacak, sizinle ilgisi yok” demişti.