Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hirs, Trump'ın, 2018 mali yılı bütçe teklifi kapsamında gelecek 10 yılda ülkenin stratejik ham petrol stoklarının yarısını satma planını AA muhabirine değerlendirdi.

Planın gerçekleşmesi halinde Trump hükümeti ile ABD'li petrol üreticilerinin karşı karşıya geleceğini dile getiren Hirs, "Geçen hafta itibarıyla ABD'de stratejik ham petrol stokları 688 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Trump hükümeti petrol stoklarının yarısını gelecek 10 yılda varil başına yaklaşık 48 dolardan satarak 16,6 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Bu, ABD'li petrol üreticilerini olumsuz etkileyecek." dedi.

Hirs, ABD'de Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatının şu an 51 dolar civarında seyrettiğini anımsatarak, ABD'li petrol üreticilerinin bu seviyenin altında petrol satışı yapması ve Trump hükümetiyle rekabet etmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti.

"Petrol fiyatlarına etkisi az olur"

Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics Uzmanı Thomas Pugh ise "Trump hükümetinin stratejik ham petrol stoklarına yönelik satış hamlesi küresel piyasada ham petrol fiyatlarını çok fazla etkilemez." değerlendirmesinde bulundu.