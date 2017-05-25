Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de ABD'nin eski başkanı Barack Obama ile bir araya geldi.

AVRUPA'DA İLK KEZ KONUŞTU

Ülkede yaşayan Amerikalıların da katıldığı etkinlikte konuşan Obama, görevinin sona ermesinden sonra Avrupa'da ilk kez konuşmuş oldu.

OBAMA-MERKEL YAKINLIĞI

“Afrika’ya kalkınma yardımı sağladığımızda ya da savaşın yaşandığı bölgelerde çözüme dâhil olduğumuzda, iklim değişikliğiyle baş etmek için yatırım yapmış oluruz.” ifadelerini kullanan Obama'nın Merkel ile arasının oldukça iyi olduğu objektiflere yansıdı.

TRUMP ELİNİ SIKMAMIŞTI

Almanya Başbakanı Merkel'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme, Trump'ın Merkel'in elini sıkmadığı için çok konuşulmuştu.