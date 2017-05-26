Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virginia eyaletindeki Temyiz Mahkemesi 4. Dairesi, ABD Adalet Bakanlığınca yapılan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına yönelik vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karara ilişkin temyiz başvurusunu reddettiğini açıkladı.

Başyargıç Roger L. Gregory, konuya ilişkin açıklamasında, Trump'ın öngördüğü yasağın ülkedeki belli bir dini grubu hedef aldığını vurguladı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ise karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Sessions yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı, bu ülkenin vatandaşlarını tehlikelerden korumak için bütün gücünü kullanacaktır. Yüksek Mahkemeden bu kararı gözden geçirmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve yine yargıya takılan ilk vize düzenlemesinin yürütmesi Washington eyaletindeki bir federal yargıç tarafından durdurulmuştu. San Francisco'daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesi de yargıcın kararı lehine hüküm vermişti. Trump yönetiminin, Hawaii'deki davayla ilgili temyiz sürecinin yine San Francisco'daki aynı temyiz mahkemesinde görülecek olması nedeniyle Maryland'deki yargıcın kararını temyize götürmeyi tercih ettiği belirtildi.

Trump'ın ikinci vize düzenlemesi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay boyunca yeni vize yasağı getirmeyi hedefliyordu, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu.