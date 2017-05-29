Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, olası bir diplomatik başarısızlığın neticesinde Kuzey Kore ile savaş çıkarsa bunun Çin ve Rusya da dahil olmak üzere tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini açıkladı.



TÜM BÖLGEYİ FELAKETE SÜRÜKLER

Reuters'ın haberine göre Kuzey Kore'nin bölgede Güney Kore ve Japonya'ya tehdit oluşturduğunu belirten Mattis, diplomatik girişimlerin başarılı olmaması durumunda bölgenin savaşa sürükleneceğini ve bundan Çin ile Rusya da dahil olmak üzere tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini söyledi.



Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul'ü vurabilecek yüzlerce topçu ve rokete sahip olduğunu söyleyen Mattis, Kuzey Kore ile olası bir çatışmanın birçok insanın hayatında görebileceği en büyük felaket olacağını söyledi.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ FÜZE DENEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan, Kuzey Kore'nin bu sabaha karşı bir kez daha balistik füze denemesi yaptığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 5.39'da fırlatıldığını, füzenin 450 kilometre kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştüğünü açıkladı. Açıklamada, "Ordumuz, Kuzey Kore'den gelecek olası provokasyonlara karşı hazır bir biçimde gelişmeleri yakından izliyor." ifadesini kullanıldı. Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da füzenin Sado ve Oki adaları arasında denize düştüğünü kaydetti. Füze, Kuzey Kore'nin son 3 haftada üçüncü, yıl başından bu yana da dokuzuncu denemesi oldu. Kuzey Kore, 21 Mayıs'ta orta menzilli Pukguksong-2 füzesini fırlatmıştı.



Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menziilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.