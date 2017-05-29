Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in bu tür roket tahrik sistemlerini, uydular, balistik füzeler ve yerden havaya füze fırlatma sistemleri olarak tasarladığı kaydedildi. İsrail’in, Demir Kubbe, Ok ve Davut Sling gibi birkaç kademeli savunma sisteminin bulunduğu ancak bu tür füze test sistemlerinin yaygın olmadığı belirtildi.

BAŞARILI OLUP OLMADIĞINA DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail Savunma Bakanlığı füze denemesinin bu sabah erken saatlerde planlandığı gibi yürütüldüğü belirtti. Testin başarılı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bazı kaynaklar, fırlatılan füzenin karadan karaya jericho 3 isimli kıtalar arası balistik füze denemesi olabileceği tahmininde bulundu.