Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Rumen Radev “Bulgaristan Müslümanları yabancı misyonerlerin talebesi olmasınlar. Ülkemizde Müslümanların Hıristiyanlara baklava götürmesi, Hıristiyanların da komşu Müslümanlara Paskalya çöreği ikram etmesi güzel bir gelenektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, başkent Sofya’daki Balkan Oteli’nde düzenlediği iftar yemeğinde, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü mensupları başta olmak üzere, ülkede temsili olan başlıca dinlerin ruhani liderlerini bir araya getirdi.

Radev, Bulgaristan’daki Müslümanların devletin, toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarına işaret ederek, “Bulgaristan Müslümanları yabancı misyonerlerin talebesi olmasınlar. Ülkemizde Müslümanların Hıristiyanlara baklava götürmesi, Hıristiyanlar da komşu Müslümanlara Paskalya çöreği ikram etmesi güzel bir gelenektir” diye konuştu.

Bulgaristan'daki etnik, dinsel uyumun geçmişten bu yana uzun yıllara dayanan bir geleneği temsil ettiğine işaret eden Radev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişimizde ve günümüzde de ülkemizdeki dinlerin arasındaki farklılıklar devletimizde ayrımcılık oluşturmaz, huzurlu beraberliği pekiştirir, devletimize renk katar. Bu sofranın etrafında toplanmış bulunan ülkemizin siyasi, kültür, sanat, bilim ve diplomatik elitimizin, sahip olduğumuz barışçıl beraberlik modelimize bir kez daha değer ve destek vermesini istiyorum.”

Rumen Radev, “Ancak yanımızdakine dostça el uzatarak, destek vererek, çocuklarımızın mutlu bir gelecekte yaşamalarına sağlayabiliriz” dedi.

"DAEŞ’te Bulgar yok”

İftarın onursal konuğu olan, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de göreve yeni başlayan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in ülkede kökleşmiş olan bir geleneği sürdürüp, ülkedeki Müslümanlara güzel bir jest yaptığını söyledi.

Başmüftü Haci, Radev’in bir kez daha ülkenin tüm vatandaşlarının cumhurbaşkanı olduğunu gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Farklı din ve etnisitelerin temsilcileri olarak, aynı sofranın etrafında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı kin ve nefret bizim toplumumuza yabancı olan tavırlar sayılır. Bulgaristan bu anlamda güzel bir taktir ve taklit örneği teşkil eder. DAEŞ’te tek bir Bulgarın bulunmaması, bizim için bir gurur kaynağıdır.”

Bulgaristan’ın çevresindeki dinamizmi anımsatan Haci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Dinin siyasi amaçlı kullanıldığı örneklere tanık oluyoruz. Kimileri, şiddet uygularken dini bahane gösterirler. Şükürler olsun, Bulgaristan’daki Müslümanlar, farklı dinlere mensup kişilere karşı olumlu davranışlarını sürdürüp, vatanına sadık kaldılar. Unutmayalım ki elde edilen her başarı, kanıtlanmak üzere ek çabalar da gerektirir.”

İftara ülkedeki tasdikli başlıca dini akımların ruhani liderlerinin yanı sıra milletvekilleri, diplomatlar, kültür ve bilim çevrelerin önde gelen temsilcileri de davet edildi.

Ramazan ayında iftar yemeği verme geleneği, Radev’den önce bu görevde olan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev tarafından başlatılmıştı.