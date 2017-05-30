Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman parlamenterlerin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret edebilmelerinin kendisi için tartışmaya açık bir mesele olmadığını, yine de konu hakkında iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşmelerin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

Merkel, başkent Berlin'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

İki ülke arasında ekonomi ve kalkınma yardımı alanlarında bir dizi anlaşmanın imzalanmasından sonra Modi ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, milyarlarca avroluk yatırımlarla Hindistan ile iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, "Her yıl 1 milyar avro veriyoruz." dedi.

Almanya'nın Hindistan'ı iklim değişikliğine ilişkin anlaşmaya uyabilmesi konusunda destekleyeceğini ifade eden Merkel, büyük sorunlara rağmen Hindistan'ın bu yöndeki çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

Merkel, bir gazetecinin, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilmesi konusunda baskıyı artırdığı yorumunu yapması ve Birlik partileri (CDU/CSU) meclis grubunun bu konuda ne düşündüğünü sorması üzerine şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi'nde görüşmeleri sürdürme kararı aldık. Bu nedenle birlik partileri meclis grubu da dışişleri bakanlarının yapacağı bu görüşmelerin sonuçlarının beklenmesi görüşünde. Ancak daha önce de dediğim gibi benim için parlamenterlerimizin Türkiye'deki askerlerimizi ziyaret edebilmeleri tartışmaya açık değildir. Gelecekteki meclis oturumlarında bu işin nasıl devam edeceği konusunda karar alacağız ama şimdilik görüşmeler yapılacak."

"Transatlantik ilişkilerin önemi çok büyük"

Merkel, ABD ile yaşanan krizin Avrupa'yı, Asya'da yeni ortak arayışına sürükleyip sürüklemediği şeklindeki sorusu üzerine de "ABD ile görüşmeler, diğer ortaklarımızla görüşmeler kadar önemli. Transatlantik ilişkilerin önemi çok büyük. Benim söylediğim, mevcut gelişmeler sebebiyle Avrupa'da kendi kaderimizi kendimizin belirlemesi için daha fazla sebep olması." dedi.

Modi ile Avrupa-Hindistan ticaret anlaşması konusunda da görüştüklerini aktaran Merkel, "Avrupa, uluslararası alanda da faaliyet gösteren bir aktör olmalı. Bunu çok önemli buluyorum." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin, göç politikası dahil ortak dış politikalar oluşturması, ayrıca ekonomik temellerini güçlendirerek birçok Avrupa ülkesindeki işsizliğe karşı mücadele edebilmesi gerektiğini dile getiren Merkel, "Yani transatlantik ilişkiler çok önemli, ne çeşit bir sorun yaşanırsa yaşansın. Ancak Almanya-Hindistan arasındaki hükümet görüşmeleri yıllar önce başladı. Almanya-Çin görüşmeleri de. Biz global bir dünyada yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Merkel, Hindistan ile ilişkilerin Almanya için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu ilişkiler hiçbir şekilde başkalarına, hele hele de transatlantik ilişkilere karşı değildir. Bu ilişkiler bizim için tarihi öneme sahiptir ve gelecekte de öyle kalacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Modi

Modi de konuşmasında, küreselleşen dünyada tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Demokrasi ve çoğulculuk, dünya düzeni kurallarının gerçekte dayandırıldığı temellerdir. Bu kurallara gerçekten uyulması da önemlidir. Ancak o zaman dünya geleceğe doğru ilerleyebilir." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 800 milyon gencin yaşadığı Hindistan'da iş gücü eğitiminin önemine dikkati çeken Modi, Almanya'nın bu konuda ülkesine yardımcı olabileceğini, bu nedenle Avrupa'nın da her zaman güçlü olmasını istediklerini kaydetti.

Gelecekte terörizme karşı mücadelenin ve siber güvenlik konusunun da karşılarındaki en önemli sınavlar olacağını dile getiren Modi, iklim değişikliğine yönelik önlemlere ülkesinin geçmişten bu yana büyük önem verdiğini, gelecek nesillere kirli bir çevre bırakmaya hakları olmadığını sözlerine ekledi.