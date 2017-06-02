Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kana bulayan bombalı saldırının ardından bugün yüzlerce kişi sokağa döküldü. 90 can kaybına ve 460 kişinin yaralanmasına isyan eden öfkeli kalabalık, ellerinde kurbanların fotoğraflarını taşıdı.





Devlet Başkanı Eşref Gani'nin istifasını isteyen ve başkanlık sarayına yürüyen göstericileri polis ateş açarak durdurabildi. Protestoculara karşı biber gazı ve tazyikli su kullanan polisin havaya ateş açtığı anın fotoğraflarını, uluslararası haber ajansları dünyaya geçti. Havaya ateş açılan yer, iki gün önce bombanın patladığı nokta.





Göstericiler, polise taş atarak karşılık verdi. Ajanslar, başkanlık sarayına giden yolun polis tarafından kapatıldığını bildiriyor. Sayıları 1000'i geçen protestocular, 'Gani! Abdullah! İstifa! İstifa!' pankartları taşıdı.





Reuters'a konuşan göstericilerden Nilüfer Nilgün, "Uluslararası toplum yönetime baskı yapsın ve onları istifaya zorlasın. Onların ülkeyi yönetecek kapasiteleri yok" dedi.





Cezaevindeki Hakkani grubu üyelerinin idamını isteyen bir protestocu ise, "Bunu yapıncaya kadar barış yok. Suçluların cezalandırılması dışında bir yol yok" ifadesini kullandı. Hakkani grubu, saldırının arkasında olmakla suçlanan Taliban'a bağlı.





Kutsal Ramazan ayının ilk günlerinde bir su tankına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle gerçekleşen patlama, 2001'den bu yana ülkedeki en ölümcül saldırılar arasında.





İlkbaharın gelişiyle saldırılarını artıran Taliban örgütü, halihazırda ülkenin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol ediyor.

Afganistan'da bu yılın ilk üç ayında gerçekleşen saldırılarda 715 sivil yaşamını yitirdi.