Kanada'daki bir televizyon kanalında, hava durumunun yayınlandığı sırada ekranda beliren dev martı yüzünden yayına ara verildi.
Canlı yayında yaşanan ilginç olayın görüntüleri kısa sürede paylaşım sitelerinde en çok paylaşılan ve izlenen videolar arasına girdi.
Bu görüntüler yayın kestirdi
07.08.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada'da hava durumunu sunmaya hazırlanan sunucunun arkasında beliren dev martı nedeniyle yayına ara verildi. Görüntüler paylaşım rekorları kırıyor.
Kanada'daki bir televizyon kanalında, hava durumunun yayınlandığı sırada ekranda beliren dev martı yüzünden yayına ara verildi.
Etiketler : kanada,martı,
494476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494476.aspx
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