Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'daki bir televizyon kanalında, hava durumunun yayınlandığı sırada ekranda beliren dev martı yüzünden yayına ara verildi.

Canlı yayında yaşanan ilginç olayın görüntüleri kısa sürede paylaşım sitelerinde en çok paylaşılan ve izlenen videolar arasına girdi.