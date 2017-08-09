ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore’nin “ABD toprağı Guam’a füze fırlatmayı düşünüyoruz” açıklaması üzerine Kuzey Kore’nin yakın bir tehlike olmadığını söyledi. Tillerson açıklamasında, “Amerikalılar geceleri iyi uyurlar. Konu hakkında endişe duyulmamalı" dedi.
Kuzey Kore'nin tehdidine ABD'den ilk yorum: Endişemiz yok
09.08.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Kuzey Kore’nin yakın tehdit olduğuna inanmıyorum” dedi.
Etiketler : abd,kuzey kore,
495044 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495044.aspx
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