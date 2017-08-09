ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore’nin “ABD toprağı Guam’a füze fırlatmayı düşünüyoruz” açıklaması üzerine Kuzey Kore’nin yakın bir tehlike olmadığını söyledi. Tillerson açıklamasında, “Amerikalılar geceleri iyi uyurlar. Konu hakkında endişe duyulmamalı" dedi.