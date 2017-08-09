Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, bölgede muhaliflerin kontrolündeki birçok köyü top ve füze atışlarıyla vuruyor.
Türkmen Dağı'ndaki İsa Pınarı, Kelez, Karaman köyleriyle Cebel Ekrad'daki En-Nacciye ve Bedeme Tüffahiye köylerinin hedef alındığı saldırılarda en az 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki sahra hastanesinde tedaviye alınırken, yoğun saldırı nedeniyle birçok noktadan dumanların yükseldiği ifade edildi.
Yaklaşık 3 haftadır sessizliğin hakim olduğu ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye kırsalı, zaman zaman Esad rejiminin saldırılarına maruz kalıyordu.
Lazkiye kırsalı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye toplantısında garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.