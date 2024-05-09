Fransa'dan küstah Türkiye haritası paylaşımı! Doğu Anadolu'yu Ermenistan'a ait gösterdi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2024 23:44 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 00:14 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Fransa, Ermenistan'ı kışkırtmaya devam ediyor. Fransa'nın Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, sözde Ermeni soykırımı anma töreninde Türkiye'ye ait toprakları Ermenistan'a ait gösteren küstah bir paylaşım yaptı.