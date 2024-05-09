Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa'dan küstah Türkiye haritası paylaşımı! Doğu Anadolu'yu Ermenistan'a ait gösterdi

Fransa'dan küstah Türkiye haritası paylaşımı! Doğu Anadolu'yu Ermenistan'a ait gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fransa, Ermenistan'ı kışkırtmaya devam ediyor. Fransa'nın Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, sözde Ermeni soykırımı anma töreninde Türkiye'ye ait toprakları Ermenistan'a ait gösteren küstah bir paylaşım yaptı.

Fransa’nın Lyon kentinin Belediye başkanı Gregory Doucet'in geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırladı.

Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirdi.

Doucet, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Komşudan tarihi başarı! Olympiakos UEFA Konferans Ligi'nde finalde!Bayern Leverkusen tarih yazmaya devam ediyor! Yenilmez şampiyon 59 yıllık rekoru kırarak finalde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suikast iddiaları gündemdeydi... Zelenskiy yıllardır yanındaki ismi görevden aldı - DünyaZelenskiy yıllardır yanındaki ismi görevden aldıSiyonist Yahudiler Gazze'ye giden yollara zarar verdi! İnsani yardıma 'taş' koydular - Dünyaİnsani yardıma 'taş' koydularErdoğan-Miçotakis zirvesi öncesi Atina'dan "samimi görüşme" mesajı: Beklentimiz sükunet dolu bir dönem - DünyaMiçotakis Türkiye'ye geliyorİsrail ile tüm bağlarını kestiler! 50 İspanyol üniversitesinden örnek karar - Dünyaİsrail ile tüm bağlarını kestilerPutin'den Ukrayna'ya casusluk suçlaması: "Üstümüzde sinek gibi İHA'lar dolaşıyor" - Dünya"Üstümüzde sinek gibi İHA'lar dolaşıyor"Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun restine cevap: "Biden İsrail'i yalnız bırakmadı" - Dünya"Biden İsrail'i yalnız bırakmadı"
Sonraki Haber Yükleniyor...