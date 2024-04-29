Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'den Fransa'ya Asuriler ve Keldaniler tepkisi: "Karar yok hükmündedir"

Türkiye'den Fransa'ya Asuriler ve Keldaniler tepkisi: "Karar yok hükmündedir"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Fransa&#039;ya Asuriler ve Keldaniler tepkisi: &quot;Karar yok hükmündedir&quot;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karar yok hükmündedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir." ifadesi kullanıldı.

Fransız hükümetinin, 2023'te, Fransız Senatosunda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı mesnetsiz ithamların bu kez iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir."

Açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı vurgulanarak "Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırıdır." ifadesine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
EuroLeague'den Ergin Ataman'a ceza! İsrail ile ilgili sözler gündem olmuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktü! AFAD ekipleri arama çalışması başlattı - GündemDeprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktüFırtına, sağanak, toz taşınımı... Meteoroloji uyardı, O bölgeler alarm verdi! - GündemO bölgelerde kritik alarm!Bakan Uraloğlu: THY, Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar kazandırdı - GündemTam 56 milyar dolar!FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacak - GündemFED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapılacakİBB'nin öldüren çukurunda hayatını kaybetti! 5 yaşındaki Edanur son yolculuğuna uğurlandı - Gündem5 yaşındaki Edanur son yolculuğuna uğurlandıBakan Yerlikaya AFAD töreninde konuştu: 113 canımızı yitirdik, 13 ilimizde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız - GündemSel ve taşkınlar arttı, harekete geçildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...