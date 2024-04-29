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Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği

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Bakan Fidan&#039;dan Riyad&#039;da diplomasi trafiği

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze gündemiyle bir araya gelen Dünya Ekonomi Forumunda diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh El Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarına devam ediyor.

BAKAN FİDAN'DAN RİYAD'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği - 1. Resim

BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan-Blinken görüşmesinde, Gazze'ye gönderilen insani yardımlardaki son durum tartışıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
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