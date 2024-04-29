Blinken İsrail'e normalleşme için şartı açıkladı: "Gazze'de savaş sona ermeli"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arap dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu"nda bir araya geldi. İsrail ile normalleşme şartını açıklayan Blinken, "Gazze'deki savaş sona ermeli, Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulmalı" dedi.

İsrail'in 45 km²'lik Gaze'de yaptığı katliam tüm dünyanın gündeminde... Uluslararası kurumların uyarılarını ve kararlarını hiçe sayan İsrail Gazze'de son 7 ayda 35 bin Filistinliyi katletti. İsrail'in saldırılarının sona ermesi ve ateşkes sağlanması amacıyla Gazze gündemiyle toplanan Dünya Ekonomik Forumu'nda kritik görüşmeler gerçekleşiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha sonra Arap dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Blinken, "Gazze'deki savaş sona ermeli, Filistin devletinin kurulması için yol haritası oluşturulmalı" dedi.

İKİLİ DEVLET MASADA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın başkanlığında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda Gazze'deki gelişmelerin ve savaşı bitirecek kalıcı ateşkese varılmasının öneminin ele alındığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye yardımların ulaşmasını engelleyen kısıtlamaları kaldırma mekanizmalarının da görüşüldüğü ifade edildi.

Filistin devletinin tanınması için Arap ülkelerinin sarf ettiği uluslararası çabalara da değinildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu toplantıda özellikle de iki devletli çözüm konusunda geri dönüşü olmayan bir adımın atılmasının önemine dikkat çekildi.

BLINKEN: "FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURULMALI"

Blinken, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu"nda, Forum Başkanı Borge Brende'nin "Gazze'de yaşanan savaş, İsrail-Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri, Refah'a kara harekatı, ABD'deki öğrenci gösterileri ve İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme olasılığına ilişkin" sorularını cevapladı.

Blinken, İsrail'in hala, Refah'taki sivillere zarar verilmeyeceğini garanti eden bir plan sunmadığını bu nedenle "Refah'a büyük bir askeri operasyonu desteklememiz mümkün değil." dedi.

Riyad yönetimi ile İsrail arasında normalleşme ihtimaliyle ilgili sorulan soruya ise Blinken, "Normalleşme yolunda ilerlemek için Gazze'deki krizin sonlanması ve Filistin devletinin kurulmasına dönük bir yol haritası oluşturulması gerekiyor" açıklamasını yaptı.