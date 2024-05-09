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Suikast iddiaları gündemdeydi... Zelenskiy yıllardır yanındaki ismi görevden aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suikast iddiaları gündemdeydi... Zelenskiy yıllardır yanındaki ismi görevden aldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suikast iddialarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2019'dan bu yana görevdeki Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud’u görevden aldı

Ukrayna istihbaratının suikast düzenleyeceği şüphesiyle Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 kişiyi tutuklamasının ardından harekete geçen Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı’nı görevden aldı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 albayın tutuklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınlandığı kararnameyle Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud’u görevden aldı. 2019 yılında göreve başlayan Rud’un yerine henüz yeni bir atama yapılmadı.

SBU, Zelenskiy ve diğer üst düzey askeri ve siyasi yetkililerine suikast hazırlayan 5 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanının açığa çıkarıldığını duyurmuş, Rus istihbaratına bilgi sızdırdığı öne sürülen 2 Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi albayını tutuklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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