Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in, havalimanının açılmasıyla ilgili çağrısının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Mihlafi, "Dünya üzerinde hiçbir ülke, havaalanını Husi milislerin yönettiği bir havalimanından kalkan uçaklara açmayı kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Mihlafi, hükümet ve tüm insani yardım kuruluşları olarak önceliklerinin, Taiz üzerindeki ablukayı kırmak ve yüz binlerce insanın çilesini sona erdirmek olduğunu vurguladı.

Bakan Mihlafi, hükümetin, ulusal diyalog görüşmeleri, Körfez girişimi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda olmak kaydıyla savaşı sonlandıracak her türlü girişime açık olduğunu bildirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed'in havalimanının açılması çağrısının ardından, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de BM'yi, havalimanında güvenliği sağlamaya çağırmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da yakınında yaşanan çatışmalar nedeniyle Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki uçaklara uçuş yasağı getirmiş, daha sonra BM'nin yardım taşıyan uçaklarının söz konusu yasağın dışında tutulduğunu açıklamıştı.