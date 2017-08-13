Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı, eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Trump için şok edici iddialarda bulundu. Scaramucci katıldığı televizyon programında, "Beyaz Saray’daki bazı unsurlar Trump’ı ’göndermeye’ çalışıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Trump'a karşı çalışan kişilerin isimlerini paylaşmak istemeyen Scaramucci, "Washington'da Başkan, yerleşik siyasi yapının bir temsilcisi değil ve bazıları onu oradan çıkarma kararı aldı." ifadesini kullandı.

Scaramucci, program sunucusunun kendisine, bu kişilerin kimler olduğuna dair yönelttiği soru üzerine ise üzerine açıklamada bulunmadı.