Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan’ın 30’dan fazla bölgesinde zehirli Asya böceklerinin şehrin caddelerinde, evlerde ve ağaçlara yapışmış bir şekilde görüldüğü ve köylerde bir çok tarımsal ürüne ciddi zarar verdiği belirtildi. Gürcistan Devlet Sağlık Hastalığı ve Halk Sağlığı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Asya böceğinin yayılması ile ilgili devletin gereken tedbirleri aldığı kaydedildi. Gürcistan Devlet Sağlık Hastalığı ve Halk Sağlığı Merkezi Yardımcısı Paata İmnadze, “Şu anda Asya böceğinin bulunduğu yerlerde ciddi sorunlar yok. Asya böcekleri Guriya, İmereti ve Acara’da daha çok yayılmaktadır. Eğer bu yayılma devam ederse, ülkemizde ciddi sorunlar olabilir. Bu böcekler insanlarda alerji oluşturarak, çevreye, ağaçlara ve bitkilere zarar verebiliyor. Gürcistan Devlet Sağlık Hastalığı Halk Sağlığı Merkezi, Tarım Bakanlığı ile birlikte bu meseleyle ilgili ciddi bir çalışma başlatmış durumda ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.