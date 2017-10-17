Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Askeri Mahkemesi, terör örgütü DAEŞ'iın lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eski eşi Seca Ed-Duleymi'nin beraatına hükmetti.

Suriye sınırından Lübnan'a giriş yaparken yakalanmasından bu yana 15'ten fazla duruşmaya çıkan Duleymi, Lübnan Askeri Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında beraat etti.

Bağdadi ile nasıl evlendiği ve boşandığı konusunda mahkeme heyetine bilgi veren Duleymi, 2008 yılında Bağdat Üniversitesinde tarih ve şeri ilimler dalında öğretim görevlisi olan Bağdadi ile evliliği haricinde terörizmle hiçbir bağı olmadığını, onunla sadece 3 ay evli kaldığını belirtti.

Duleymi, Bağdadi'nin 2014 yılında hilafet ilan etmesinin ardından artık Suriye'de güvende olmadığı kanaatine varıp Lübnan'a girmeye çalıştığını söyledi.

Resmi evrakta sahtecilik ile suçlanan Duleymi, Filistinli eşi ile beraber yargılanıyordu.

Mahkeme, Duleymi'nin eşinin Filistinli bir mülteci olması nedeniyle Lübnan'ın kuzeyindeki Filistin Mülteci Kampı Nehru'l-Barid'de ikamet etmelerine izin verdi.

Duleymi, Lübnan'da serbest bırakılmasına rağmen Suriye'de kendisine yöneltilen "terörist" suçlamaları sicilinden silinmedikçe ülkesine dönmeme kararı aldığını belirtti.

"BAĞDADİ'NİN EŞİ VE OĞLUNUN GÖZALTINA" ALINMASI

Lübnan İçişleri Bakanlığı, 4 Aralık 2014'te yaptığı açıklamada, Suriye'den Lübnan'a sahte kimlikle girmeye çalışan ve yaklaşık 10 gün önce gözaltına alınan kadının, Bağdadi'nin Suriye vatandaşı ilk eşi olduğunu duyurmuştu. Gözaltına alınan 10 yaşından küçük çocuğun ise Bağdadi'nin çocuğu olduğu ifade edilmişti.

Lübnan'ın Suriye sınırında Nusra Cephesi tarafından kaçırılan askerlerden 16'sı, 1 Aralık 2015'te, Nusra Cephesi'nin talep ettiği ve aralarında Duleymi de dahil beş kadının yer aldığı 13 tutuklu ile takas edilmişti. Duleymi'nin o günden bu yana mahkemesi devam ediyordu.