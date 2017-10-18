Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi ziyaret için Endonezya'da bulunan es-Sani ile Widodo arasında Bogor kentindeki Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Widodo, görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada es-Sani’nin Endonezya’yı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti.

Devlet Başkanı Widodo, altyapı ve turizm de dahil olmak üzere ekonomik ilişkileri değerlendireceklerini ifade etti.

Bu arada Widodo ve es-Sani, Başkanlık Sarayı’nın bulunduğu alana iki ülke arasındaki yakın dostluğun simgesi olarak ağaç dikti.

Es-Sani'nin ziyareti çerçevesinde bugün Endonezya-Katar İş Forumu da düzenlenecek.

Endonezya ve Katar arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl yaklaşık 900 milyon dolara ulaştı.