Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Orta Doğu ve Filistin konulu toplantıda konuşan Haley, konuşmasının tamamını İran'a ve nükleer anlaşmaya ayırarak sert eleştiriler yöneltti. Haley, İran'ı teröre ve bölgesel istikrarsızlığa neden olmakla suçladı.

''Suriye, Yemen ve Lübnan'daki silahların kaynağı: İran''

İran'ın "saldırgan, istikrarsızlaştırıcı ve yasa dışı davranışlarının sorgulanmamasının aptalca olacağını" söyleyen Haley, Suriye, Yemen ve Lübnan'daki konvansiyonal silahların kaynağının İran olduğunu ileri sürdü.

Haley, "Orta Doğu'da barış ve güvenliğe yönelik her tehdit İran ile bağlantılı." dedi.

ABD, Fransa, Avustralya ve Ukrayna'nın Yemen'e roketatarlar, makineli silahlar ve tanksavar füzeler taşıyan gemilerini durdurduğunu belirten Haley, İran'ın BMGK'nin Yemen'de Husilere yönelik silah ambargosu kararlarını ihlal ettiğini dile getirdi.

İran'ı füze denemeleri yapmakla eleştiren Haley, "Kuzey Kore'nin füze denemeleri yanlışsa neden aynı kurallar İran için geçerli değil ve göz yumuluyor." ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN ABD'YE ELEŞTİRİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Haley'nin, Filistin sorunun görüşüldüğü BMGK oturumunda Filistin soruna hiçbir şekilde değinmemesine dikkati çekti.

Nebenzia ,"ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'nin Filistin sorunundan bir kez bahsetmemiş olması hayal kırıklığına uğrattı." diye konuştu.

Filistin sorununda hiçbir şekilde ilerleme kaydedilememesinden üzüntü duyduklarını belirten Nebenzia, İsrail-Filistin sorununa çözümde bölgesel girişimleri desteklediklerini söyledi.