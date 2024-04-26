Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'in aşırı sağcı bakanı "Ateşkes olmasın, Gazze tamamen yok edilsin"

İsrail'in aşırı sağcı bakanı "Ateşkes olmasın, Gazze tamamen yok edilsin"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;in aşırı sağcı bakanı &quot;Ateşkes olmasın, Gazze tamamen yok edilsin&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, hükümet ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine karşı çıktı. Bakan, Gazze Şeridi'nin "tamamen yok edilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'İn Gazze'ye yönelttiği hain saldırılar devam ederken İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı, Hamas ile ateşkes görüşmelerinin yapılmasını eleştirdi. Bakan, ülkesinin ateşkes masasına oturmasının "zaman kaybı" olduğunu ve Gazze Şeridi'nin "tamamen yok edilmesi" gerektiğini söyledi.

Ülkesinin istihbarat servislerine seslenen bakan "İsrail'in güvenliğine zarar veren müzakerelerde değil, asıl işiniz olan Hamas'ı yok etmekle uğraşın" dedi. İsrail'in Refah'a "olabildiğince hızlı ve güçlü bir şekilde saldırması ve ardından şeridi tamamen yok edene kadar devam etmesi" gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada İsrailli bakan "Hamas ile bundan böyle sadece mermi ve bombalarla konuşmalıyız." diye yazdı.

OLASI REFAH SALDIRISI "ÇOK YAKINDA" 

Israel Hayom gazetesinde aynı gün, 1.4 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin çadırlarda ve derme çatma kamplarda barındığı Refah'a yapılacak saldırının "çok yakında" gerçekleşeceğini yazdı. Haberde, planlanan kara harekatına devam etme kararının Hamas'ın İsrail'in son ateşkes anlaşması önerisini reddetmesinin ardından alındığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 14.000'i çocuk olmak üzere 34.300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 77.200'den fazla kişi de yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Netflix'in Squid Game dizisine benzerliği ile gündeme gelen The 8 Show dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in aşırı sağcı bakanı trafik kazası geçirdi! - DünyaMakam aracı takla attıMısır'da İsrailli şirketlere dev boykot: Coca-Cola, McDonalds ve Starbucks - DünyaMısır'da İsrailli şirketlere dev boykot: Coca-Cola, McDonalds ve StarbucksAlman polisinden canlı yayında gözaltı: İsrail karşıtı protestoculara müdahale - DünyaCanlı yayında 'Gazze' gözaltısıABD üniversitelerinde Gazze isyanı! Dalga dalga yayılıyor... - DünyaABD üniversitelerinde Gazze isyanıABD'li senatörden Netanyahu'ya cevap: Dikkat dağıtmaya çalışarak zekamıza hakaret etmeyin - DünyaABD'li senatörden Netanyahu'ya cevap: Dikkat dağıtmaya çalışarak zekamıza hakaret etmeyinTikTok, ABD'li biri tarafından satın alınmaktansa kapatılmayı tercih ediyor - DünyaTikTok, ABD'li biri tarafından satın alınmaktansa kapatılmayı tercih ediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...