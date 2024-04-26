İsrail'in aşırı sağcı bakanı "Ateşkes olmasın, Gazze tamamen yok edilsin"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, hükümet ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine karşı çıktı. Bakan, Gazze Şeridi'nin "tamamen yok edilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'İn Gazze'ye yönelttiği hain saldırılar devam ederken İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı, Hamas ile ateşkes görüşmelerinin yapılmasını eleştirdi. Bakan, ülkesinin ateşkes masasına oturmasının "zaman kaybı" olduğunu ve Gazze Şeridi'nin "tamamen yok edilmesi" gerektiğini söyledi.

Ülkesinin istihbarat servislerine seslenen bakan "İsrail'in güvenliğine zarar veren müzakerelerde değil, asıl işiniz olan Hamas'ı yok etmekle uğraşın" dedi. İsrail'in Refah'a "olabildiğince hızlı ve güçlü bir şekilde saldırması ve ardından şeridi tamamen yok edene kadar devam etmesi" gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada İsrailli bakan "Hamas ile bundan böyle sadece mermi ve bombalarla konuşmalıyız." diye yazdı.

OLASI REFAH SALDIRISI "ÇOK YAKINDA"

Israel Hayom gazetesinde aynı gün, 1.4 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin çadırlarda ve derme çatma kamplarda barındığı Refah'a yapılacak saldırının "çok yakında" gerçekleşeceğini yazdı. Haberde, planlanan kara harekatına devam etme kararının Hamas'ın İsrail'in son ateşkes anlaşması önerisini reddetmesinin ardından alındığı belirtildi.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 14.000'i çocuk olmak üzere 34.300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 77.200'den fazla kişi de yaralandı.