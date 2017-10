Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IKYB Genel Sekreter Celal Talabani, Irak Cumhurbaşkanı iken 19 Ağustos 2012 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de Başkan Barzani’ye hitaben kendi eliyle kaleme aldığı mektubunda, “Sevgili kardeşim, hayatımda verdiğim son karar şudur: hayatta kaldığım sürece Barzani ailesiyle dost, yoldaş ve barış içinde kalacağım ve hiçbir şekilde bunun bozulmasına izin vermeyeceğim” dedi.

İşte Celal Talabani’nin Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) kuruluş yıldönümü vesilesiyle Başkan Mesut Barzani’ye hitaben kendi eliyle kaleme aldığı mektubun tam metni:

Sevgili Kardeşim Sayın Mesud Barzani,

Sıcak ve dostane selamlarımla

Bütün Barzani ailesinin, KDP üyeleri ve Peşmergelerinin ile sizin bayramınız kutlu olsun.

Bu mektubumu, hem biraz kardeşçe sitemlerle dolu olarak hem de bir özür dileme şeklinde kabul edin lütfen.

Sevgili kardeşim, hayatımda verdiğim son karar şudur: hayatta kaldığım sürece Barzani ailesiyle dost, yoldaş ve barış içinde kalacağım ve hiçbir şekilde bunun bozulmasına izin vermeyeceğim. Kulağıma gelen bazı sözlerinden sonra arkadaşlarıma şunu söyledim: ‘Eğer Sayın Mesud Barzani, aramızdaki stratejik ittifakı bozduğunu ilan ederse ben yeni ve daha güçlü bir ittifak için çalışırım. Eğer kapıyı üstüme kapatırsa pencereden dalar yanına giderim.’

Bunun özeti de Kürtçesi de halen böyle kalmaya devam ediyor.

Maliki hakkındaki şikâyetlerin yerindedir ve doğrudur ancak ben de ‘Aramızdaki kardeşliğin hatırına affet ve şahit olduğun gözlerinden birinden sil.’ demeyi kendi hakkım olarak görüyorum. Bağışla bizi ve kalbindeki yerimizi lütfen koru. Aramızdaki hukuk eskiden olduğu gibi olsun. Senin için kaleme aldığım bu beyti kabul et lütfen:

‘Heyf e çawê ke cefa kollewejî tê deşkan (Mil çekerken cefa çubuğunun yaraladığı gözlere yazık)

To be kilçêwkî wefa eynî gellawêjî nekey (Bunun vefasıyla tıpkı Gelawêj gibi göç etme)

Bu vesileyle büyük gönlünüzdeki yerimizin her zaman korunması dileğiyle

Çok yaşayasın…

Vefalı ve sonsuz dostun Mam Celal