Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, bölgede iki hafta sonra yapılması öngörülen başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların askıya alındığını bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "1 Kasım tarihinde düzenlenmesi öngörülen seçimlerle ilgili hazırlıklar, bölgede meydana gelen son gelişmeler ve hiçbir adayın başvuruda bulunmaması nedeniyle geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada hazırlıkların ne zaman başlayacağına IKBY Parlamentosu'nun karar vereceği belirtildi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da bazı siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında başkanlık ve milletvekili seçimlerinin 1 Kasım'da düzenleneceğini duyurmuştu.

KY POLİTBÜRO SORUMLUSU BAHTİYAR'DAN TEPKİ

Öte yandan, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, KYB'li Peşmergelerin ani bir şekilde Kerkük'ten çekilmesine tepki göstererek, parti içindeki durum normalleşene kadar hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Bahtiyar, KYB'li Peşmergelerin önceki gün Kerkük'ten ani bir şekilde çekilmesi ve Irak güçlerinin tüm kent merkezinde kontrolü ele geçirmesine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, "Politbüro ve başkanlık konseyine meşruiyet verilmedikçe hiçbir toplantıya katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

IKBY'de iki idarenin ortaya çıkma riski olduğunu belirten Bahtiyar, "İki idarenin ortaya çıkmasından ötürü Kürdistan Bölgesi üzerinde büyük bir tehlike mevcut. Böylesi bir durum, bölgenin hem iç hem de uluslararası düzeydeki meşruiyetini kaybetmesi anlamına gelir." uyarısında bulundu.

Kerkük'te çoğunluk gücü elinde tutan KYB'li Peşmergeler, Irak güvenlik güçlerinin kente operasyona başladığı ilk gün güneydeki tüm mevzileri bırakıp geri çekilmişti.

KÜRDİSTAN YURTSEVERLER BİRLİĞİ'NDEN IKBY'YE TEPKİ

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), KYB'li Peşmergelerin Kerkük başta olmak üzere statüsü tartışmalı bölgelerden çekilmeleri nedeniyle yaşadığı karışıklıktan Mesut Barzani başkanlığındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sorumlu olduğunu belirtti.

KYB'nin Ninova Medya Sorumlusu Gayyas es-Seruci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin yaşadığı karışıklıktan IKBY'nin sorumlu olduğunu ifade ederek, "Erbil, Peşmergelerin Ninova'daki tartışmalı bölgelerden çekilmeleri akabinde yeni konuşlanma noktalarıyla ilgili bilgi ya da talimat vermedi." dedi.

Peşmerge komutanlarının Irak güçleri ile aralarındaki sınırları bilmediğini söyleyen Seruci, şöyle devam etti:

"IKBY'den gelen talimatlar yalnızca çekilmelerini söylüyor. Başka bir bilgi yok. Bu durum Peşmerge'de karışıklık ve şaşkınlığa yol açtı. Peşmerge, Haşdi Şabi destekli Irak güçlerinin bu bölgelere gelmesi karşısında ne yapacağını bilmiyor."

Erbil'in sorun çıkmasını önlemek için bir an önce Bağdat yönetimi ile koordinasyon içinde Peşmerge'nin ve Irak güçlerinin sınırlarını çizmesi gerektiğini kaydeden Seruci, "Durum uzun süre böyle devam ederse, çatışma fitili bölgedeki iki askeri güç arasında ateşlenecek ve sonuçları vahim olacak." diye konuştu.

Kerkük'e operasyon düzenleyen Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçler önceki gün sabah saatlerinde çatışmaya girmeden tüm kenti kontrol altına almış, Kerkük kentinde çoğunluk gücü elinde tutan KYB'li Peşmergeler, operasyonun başladığı ilk gün güneydeki tüm mevzilerini bırakıp geri çekilmişti.

Irak anayasasına göre Kerkük vilayetinin tamamı, Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'nın Hanekin ilçesiyle, Karatepe, Celavla ve Mendeli kasabaları, Musul'un ise Mahmur, Sincar ve Şeyhan ilçeleriyle Başika kasabası statüsü tartışmalı bölgeler içinde yer alıyor.