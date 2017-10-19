Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 19 Ekim 2003'te Aliya'nın vefatı, ertesi gün sadece Bosna Hersek'te değil, diğer bölge ülkelerinde çıkan tüm gazetelerin manşetlerinde acı bir haber olarak yer aldı.

Aliya'nın ölümü nedeniyle yaşanan hüznün en somut göstergelerinden biri olan gazete manşetleri, bugün de Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Müzesi'nde korunmaya devam ediyor.

Oslobodjenje, Dnevni Avaz, Dnevni List, Jutarnji, Bosanske Novine, Ljiljan ve San gibi gazetelerin manşetlerinde yer alan Aliya'nın ölüm haberleri, adeta o günlere tanıklık ediyor.

Gazete manşetleri Aliya'nın ölüm haberini "Halkının babasıydı", "Aliya olmasaydı, Bosna Hersek olmazdı", "Barış adamı öldü", "Teşekkürler Cumhurbaşkanımız" gibi başlıklarla okurlarına aktardı.

Aliya İzetbegoviç'in 22 Ekim 2003'te Saraybosna'da yapılan ve 150 bine yakın insanın katıldığı cenazesi de gazete manşetlerinde geniş bir şekilde yer aldı.

Dnevni Avaz gazetesi "En sevilenin cenazesi" başlığını kullanırken, cenaze töreninden çok sayıda fotoğrafın kullanıldığı haberde "Hüzün ve gurur bir arada" ifadelerine yer verildi.

San gazetesi ise Aliya'ya ilişkin "Barış adamı ve Bosna Hersek için bir mücadeleciydi" başlığını kullandı.

Öte yandan, Dnevni Avaz gazetesinin manşetinde ayrıca, o dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Acınızı paylaşıyoruz" mesajına yer verildi.

"BÜTÜN DÜNYA ORADAYDI"

Gazete manşetlerinin özenle korunduğu ve sergilendiği Saraybosna'daki Aliya İzetbegoviç Müzesi'nin Müdürü Adnan Zisko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl önceki cenaze töreninden aklında kalanları anlattı.

Zisko, "Çocuk yaştaydım, ancak aklımda kalan anılar arasında o günün yağmurlu ve kasvetli olması var. O gün hem insanlar ağlıyor, hem de yağmur yağıyordu. Binlerce insanın katıldığı cenaze töreninde gözlerden akan yaşlara gökyüzü de eşlik etmişti." diye konuştu.

Aliya'nın cenazesinin Bosna Hersek tarihindeki en yoğun katılımlı cenaze töreni olduğunu vurgulayan Zisko, "Bütün dünya o gün oradaydı. Aliya, hayatı boyunca yaptıklarıyla bunu haketmişti. Savaşta gösterdiği mücadele ve ahlak, onun en önemli prensipleriydi." dedi.

Zisko, Aliya'nın Bosna Hersek tarihinin kuşkuşuz en önemli ismi olduğunu belirterek, inandıkları uğruna verdiği mücadelenin sonunda Bosna Hersek'in bağımsız bir devlet olduğunu ifade etti.

Müzenin İzetbegoviç'in unutulmaması ve bıraktığı değerlerin kaybolmaması için çalışmalar yaptığını söyleyen Zisko, "Aliya, hem Doğu hem de Batı dünyası tarafından sevilen bir liderdi. Yürüttüğü siyasette hiçbir zaman Batı'yı karşısına almadı, aksine İslam dünyası ve Batı arasındaki ortak noktaları bulmaya çalıştı. Yaptıkları ondan sonra gelen nesillerde yankı bıraktı." ifadelerini kullandı.