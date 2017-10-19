Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel seçimde 9 milletvekili çıkararak koalisyon görüşmelerinde önemli bir yere sahip olan First Partisi lideri Winston Peters, yaptığı açıklamada İşçi Partisi ile koalisyon hükûmeti konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Peters, "Vermemiz gereken bir karar vardı. Sonunda İşçi Partisi ile koalisyon hükûmeti kurmaya karar verdik.’’ dedi.

İki parti arasındaki varılan anlaşma uyarınca, üç yıl boyunca ülkeyi yönetecek 52. hükûmetin başbakanı İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern, başbakan yardımcısı da First Partisi lideri Peters olacak.

Koalisyon hükûmetine dahil olmayan 8 milletvekiline sahip Yeşiller Partisi de hükûmeti dışarıdan destekleyecek.

ARDERN, ÜLKENİN ÜÇÜNCÜ KADIN BAŞBAKANI OLACAK

Seçime yaklaşık 7 hafta kala İşçi Partisinin liderliğine seçilen 37 yaşındaki Ardern, kısa sürede 2014 seçimlerine göre partinin oy oranını yüzde 13 artırmayı başarmıştı. Seçmenlerin yüzde 36,6 oyunu alarak partinin 32 olan milletvekili sayısını 46’ya çıkaran Ardern, Jenny Shipley ve Helen Clark’tan sonra ülkenin üçüncü kadın başbakanı olarak tarihe geçti.

Ardern, aynı zamanda 1856’da 37 yaşında başbakanlık koltuğuna oturan Edward Stafford’ın ardından ülkenin en genç başbakanı oldu.

Yeni Zelanda’da 23 Eylül’de yapılan seçimde iktidardaki Ulusal Parti, oyların yüzde 44,4’ünü almıştı. Önceki seçime oranla 2 milletvekili kaybeden Ulusal Parti, 56 milletvekili çıkarmıştı. Maori Partisi ve Birleşik Gelecek Partisinin seçimde milletvekili çıkaramaması üzerine Ulusal Parti, 120 sandalyeli meclisteki desteğini kaybetmişti. Başbakan ve Ulusal Parti lideri Bill English, koalisyon görüşmelerinden de sonuç alamamıştı.