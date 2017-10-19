Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusunun Kerkük operasyonunu protesto etmek isteyen Londra'da yaşayan Kürtler, Irak'ın Londra Büyükelçiliği binasına saldırı düzenledi.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASININ İÇİNE GİRDİLER



Londra’daki büyükelçiliklerin güvenliğinin sağlanmasından sorumlu polis görevlisi Simon Fox, geçen Pazartesi günü meydana gelen olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Fox, "Bildiğim kadarıyla, bir grup Kürt eylemciler büyükelçilik binasının içine girdi, ama birkaç dakika sonra dışarı çıkarıldılar." diye konuştu.

GÖSTERİYE 40 KİŞİ KATILDI



Göstericiler Büyükelçilik binasının kapılarına ve camlarına zarar verdi. Polis görevlisi Fox, göstericilerin ceza almadığını belirterek, "Göstericiler binadan çıkarıldıktan sonra protesto eylemine devam etti. Gösteriye toplam olarak yaklaşık 40 kişi katıldı. Söz konusu protestolar Irak ordusunun Kerkük’te kontrolü sağlaması nedeniyle düzenlendi." diye konuştu.