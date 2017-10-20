Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Rakka'daki skandal Öcalan posteriyle ilgili yapılan açıklamada "Bu tür görselleri onaylamıyoruz, tasdik etmiyoruz." denildi.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım da skandal posterle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'ne hep söyledik, bir terör örgütüyle, başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi görmek istiyorlar, bunu merak ediyoruz. Bu fotoğrafın, PKK terörist başının fotoğrafının orada sergileniyor olması, açıkçası Amerika-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Dolayısıyla bu davranışıyla Amerika Birleşik Devletleri, terörle iş birliği yapmakla kalmıyor, aynı zaman da Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor. Bunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim." demişti..

SKANDAL POSTER İTİRAFINDA BULUNMUŞLARDI



"Rakka, ABD halkından toplanan milyonlarca dolarlık vergiler ve yerel güçleri eğiten ABD kuvvetlerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Ancak YPG veya SDG ismini kullanan PKK/PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan PKK'nın elebaşına adadı.



Gaddar bir terör örgütünden ABD'nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması, Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?" sorusu karşısında White, şöyle konuştu:



"Biz orada SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı.