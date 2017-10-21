Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federal Meclis (Bundestag) yanındaki "Parlamentarische Gesellschaft" binasındaki, söz konusu partilerin liderlerinin de katıldığı ve 5 saat süren toplantı, beklenenden erken bitti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Peter Tauber, ilgili tüm partilerden yetkililerin katıldığı bu ilk toplantıya iyi niyetle girdiklerini belirterek, 12 başlıkta ele alınan konuların bir bölümünde ortak noktalar, bir kısmında ise görüş ayrıkları bulunduğunu ifade etti.

Tauber, CDU olarak sonraki görüşmelerde aile, entegrasyon ve kırsal bölgelerin daha da güçlendirilmesi gibi konularda ilerleme sağlanmasını önemli gördüklerini kaydetti.

Hristiyan Sosyal Brlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de, toplantıda 48 sunum yapıldığını belirterek, bunun, sorunların ne kadar karmaşık olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

İleriki günlerde konulara daha derinlemesine girileceğini dile getiren Scheuer, gelecek hafta bütçe, vergiler, finans ve Avrupa, daha sonra da iklim, çevre, enerji, eğitim, araştırma, dijitalleşme, göç ve uyum konularının ele alınacağını bildirdi.

FDP Genel Sekreteri Nicola Beer de, toplantıda birçok konunun ele alındığını aktararak, partiler arasında ortak noktalar bulunduğu gibi ayrıştıkları konular da olduğunu ifade etti.

Beer, konulara derinlemesine girilerek tartışılmadığını, daha çok partilerin seçim programında yazan fikirlerin aktarıldığını söyledi.

Öte yandan ön görüşmeler kapsamında, 2 Kasım’a kadar 12 başlık altında toplanan maddeleri heyetler arasında ele almak amacıyla 5 toplantı tarihi belirlendiği, bir sonraki görüşmenin de 24 Ekim’de yapılacağı bildirildi.

Buradan çıkacak sonuçla partiler, doğrudan koalisyon görüşmelerine girip girmeyeceği konusunda delegelere danışarak karar verecek.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında daha önce partiler arasında ikili görüşmeler yapılmış, bugün de akşam saatlerinde tüm partiler masaya oturmuştu.

Ülkede 24 Eylül'deki genel seçimden sonra meclisteki milletvekili aritmetiğine göre CDU/CSU'nun içinde yer almadığı bir hükümet kurulamıyor.

Sosyal Demokrat Partinin gelecek dönem muhalefette kalacağını açıklamasıyla hükümeti kurmak için 246 milletvekili bulunan CDU/CSU, 80 sandalyeli FDP ve 67 milletvekiline sahip Yeşillerin ortaklık yapması gerekiyor.

Bu siyasi partilerin oluşturacağı hükümet seçeneği, partilerin renklerinin, siyah, sarı ve yeşil olan Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak nitelendiriliyor.