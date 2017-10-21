Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ülkesinin, terör örgütü PKK ile iş birliği yaptığını itiraf etti. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon’da basın toplantısı düzenleyen White gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. PYD/PKK’nın kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri içindeki teröristlerin Rakka’da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın posterini asması ve Rakka’nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik görüşlerinin sorulması üzerine White, kaçamak cevaplar verdi. White “Biz orada SDG ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ’a karşı mücadeleridir ve bunu yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. PKK ile çalıştıklarını gizlemeyen sözcü, Öcalan’ın posterlerinin asılmasına ise cevap vermedi.



BİNALİ YILDIRIM: DAHA NE LAZIM?

Rakka’dan gelen görüntülere tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım ise “Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD’ye hep söyledik; bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için iş birliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD’nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi görmek istiyorlar, bunu merak ediyoruz? Bu fotoğrafın, PKK teröristbaşının fotoğrafının orada sergileniyor olması, açıkçası Amerika-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir” dedi.