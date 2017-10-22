Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşüş geçen Çarşamba günü Irak ordusunun Kerkük ve çevresini IKBY'nin silahlı gücü olan peşmergeden geri almasının ardından yaşandı. Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri, petrol üretiminin Pazar günü itibariyle normal seviyeye döndürüleceğini umut ettiklerini söyledi. Ancak bölgeden kaynaklar üretimin hala düşük olduğunu kaydediyor.

Kerkük'ten çıkarılan petrolün ihraç edilmesiyle sağlanan gelirler IKBY için önemli bir finansal kaynaktı. Irak'ın kuzeyinde 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele yürüten peşmerge, örgütün çıkarıldığı bölgelerde kontrolü elinde tutuyordu. Bunların içinde petrol sahaları da vardı.

Ancak Irak ordusu ve müttefiklerinin geçen hafta yaptığı ve 48 saat süren operasyonla Kerkük'te kontrol peşmergenin elinden alınmış, vilayetteki petrol sahalarının denetimi de Bağdat yönetiminin eline geçmişti.

REFERANDUM SONRASI GERİLİM TIRMANDI

IKBY'nin Eylül ayı sonunda düzenlediği referandumda oy kullananların yüzde 92,7'si bağımsızlığa destek vermişti. Referandumun Kerkük'te de düzenlenmesine tepki gösteren Bağdat yönetimi, bu kentin kontrolünün IKBY'nin elinden alınacağını ifade etmişti.

Referandum öncesinde konuşan IKBY Başkanı Mesud Barzani "Kerkük için her bir Kürt savaşmaya hazır" demişti.