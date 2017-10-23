Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Cakarta'daki Misyon Şefi Yardımcısı Erin McKee, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya gelerek yaşanan olay için özür diledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Josepf Dunford’un davetlisi olan Nurmantyo'nun ABD'ye girişine neden izin verilmediği hakkında bilgi vermeyen McKee, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu olayın yol açtığı rahatsızlıktan ötürü derin üzüntü duyuyor ve özür diliyoruz." dedi.

McKee, "Nurmantyo'nun, ABD'ye seyahat etmesiyle ilgili herhangi bir sorun kesinlikle bulunmamaktadır. Ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz. Büyükelçilik, neler olduğunu anlamak için yoğun çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Cakarta Büyükelçisi Joseph Donovan'ın da konuya ilişkin özür dilediği bildirildi.

Bakan Marsudi ise olayın neden yaşandığına ilişkin daha ayrıntılı açıklama beklediklerini dile getirdi.

Nurmantyo, Washington'da düzenlenecek bir konferansa davet edilmişti.

(Fotoğraf: Endonezya Genelkurmay Başkanı General Gatot Nurmantyo)