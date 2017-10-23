Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya Savunma Bakanlığı, IKBY'deki bağımsızlık referandumu sonrası patlak veren krize rağmen silah takviyesi konusunda kendilerine verilen teminatı esas aldıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşmerge'ye gönderilen silahların sadece IŞİD'e karşı mücadelede kullanılacağına dair verdiği güvenceyi dikkate aldıklarını belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, 'savaş bölgesinde her bir silahın nerede bulunduğunun takibini yapmanın mümkün olmadığını, ancak Kürtlerin federal hükümete güvence verdiklerine' dikkat çekti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 'bu anlaşmanın ihlal edileceği konusunda şüphe duymalarına neden olabilecek bir gerekçe bulunmadığını' belirtti. Sözcü, mevcut durumun yakından takip edildiğini de sözlerine ekledi.

13 EKİM'DE ASKIYA ALINDI

Eğitim programı, Kerkük'teki gerginlik nedeniyle 13 Ekim'de askıya alınmış, kararın gerekçesi olarak, bölgede tırmanan gerilimin askeri boyuta taşınması ve siyasi belirsizlik gösterilmişti.

BAĞDAT: ALMAN YAPIMI SİLAHLAR, IRAK ORDUSUNA KARŞI KULLANILIYOR

Öte yandan Bağdat yönetimi, Peşmerge güçlerinin Alman yapımı MILAN anti tank füzelerini, Kerkük'ün Altınköprü kasabasındaki çatışmalarda Irak ordusuna karşı ateşlediğini ve can kaybı olduğunu iddia etti.

Peşmerge güçleri MILAN anti tank füzelerini kullandıkları yönündeki suçlamaları reddediyor.

Alman ordusunun Peşmerge'ye verdiği askeri eğitim misyonunun süresi 2018 Ocak ayı sonunda bitiyor. 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Hıristiyan Demokratlar, Yeşiller ve Liberal Hür Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmelerinin uzun sürebileceği, bu nedenle misyonun süresinin üç ay uzatılabileceği belirtiliyor. Yeşiller Partisi, Kuzey Irak'taki siyasi ve askeri gerginlik nedeniyle programın bitirilmesi taraftarı.