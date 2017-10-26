Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da 24 Eylül seçimleri sonrasında koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında başlatılan koalisyon için görüşmelerde üç parti bütçe, maliye, vergiler gibi birçok konuda anlaşma sağladı. Ancak partiler AB’nin geleceği ve Türkiye konusunda sert tartışmalar yaşadı. Başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU’nun kardeş partisi CSU, Türkiye ile AB müzakerelerinin durdurulmasında ısrarcı olacağını açıkladı. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer “Türkiye’nin AB üyeliğini istemiyoruz. Müzakerelerin kesilmesini istiyoruz” derken bu tutumu bugünkü görüşmelere de taşıyacaklarını açıkladı.

Ancak Yeşiller Partisi Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine muhalif tutumunu sürdürüyor. Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner, Türkiye konusunda “net bir görüş ayrılığı” bulunduğunu belirterek, “Yeşiller olarak, Türkiye ile AB müzakerelerinin kesilmesinin kesinlikle yanlış bir sinyal olacağı görüşündeyiz. Ancak şu an müzakerelerin dondurulmuş olması doğrudur” dedi. Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de CSU’nun tutumunu reddederek, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine karşı olduklarını vurguladı. Yeşiller partili Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth da Türkiye’de yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye ile ilişkilerin ve AB müzakerelerinin kesilemeyeceğini vurguladı.