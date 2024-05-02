Trump'dan şok açıklamalar: Biden, Gazzelileri ABD'ye getirecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın Ortadoğu'dan "çok sayıda" Gazzeliyi ABD'ye getirmeyi planladığını söyledi.

2 Mayıs Perşembe günü, Wisconsin'de düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmasında eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kendi "7 Ekim tarzı saldırısına" doğru gittiğini iddia etti.

Wisconsin, Kasım ayında gerçekleşecek olan ABD Başkanlık Seçimleri için çekişmeli şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Burada Biden ve Trump kıyasıya bir mücadele içinde. Trump, bugün destekçileri ile bir araya geldiği mitingde şok açıklamalarda bulundu.

BİDEN ÜLKEYE GAZZELİLERİ ALACAK

Trump, destekçilerine Başkan Biden'ın çok sayıda Gazzeliyi ülke genelindeki kentlere getirmeyi/dağıtmayı planladığını söyledi. Eski Başkan, "Biden, 7 Ekim'de İsrail'de meydana gelen ve şiddetini hala sürdüren saldırının bir benzerinin ABD'de de yaşanmasına yol açacak koşulları oluşturuyor." dedi, "ABD, kendi 7 Ekim saldırısına doğru ilerliyor" diye ekledi.

ABD'NİN KENDİ 7 EKİM SALDIRISI

Donald Trump destekçilerine "Sınırdan geçerek ülkemizi istila eden milyonlarca kişiye ek olarak, bu Wisconsin'deki gençler için harika bir haber, sahtekar Joe'nun şimdi de Ortadoğu'dan çok sayıda Gazzeliyi Amerikan kentlerine ve köylerinize getirmeyi planladığı bildiriliyor, ki bu sürpriz olmamalı. Kentleriniz ve köyleriniz artık Gazze'den gelenleri kabul edecek. Gazze'den ve diğer çeşitli yerlerden, Yemen'den, diğer birçok yerden birçok insan." diye açıklamada bulundu. Trump, "Joe Biden, Amerika'da 7 Ekim tarzı bir saldırı için gerekli koşulları oluşturmaya kararlı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ifadeler, Biden yönetiminin savaş yaşanan topraklardan kaçan bazı Filistinlilere kalıcı güvenli sığınak sağlamak amacıyla onları mülteci olarak ABD'ye getirmeyi düşündüğüne dair haberlerin ardından geldi.